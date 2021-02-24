Аякс на своем официальном сайте объявил о продаже форварда Спартаку. Москвичи заплатили 8,5 млн евро, которые могут вырасти до 11-ти благодаря бонусам.

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Промес успешно выступал за Спартак с 2014 по 2018 годы, после чего присоединился к Севилье. В Испании нападающий задержался всего на 1,5 сезона и вернулся в родные Нидерланды. Дела в Аяксе складывались неплохо, но Квинси вляпался в большой скандал. В декабре прошлого года его арестовали по подозрению в нанесении тяжелых ножевых ранений. 29-летний нападающий якобы даже побывал в следственном изоляторе, однако вскоре вышел на свободу. Правда, уже более месяца в заявку Аякса он не попадал.

Добавим, что Промес провел 25 матчей в текущем сезоне, отличился 6 голами и одним ассистом. Ранее новичок Спартака стабильно вызывался в сборную Нидерландов, которая станет первым соперником Украины на Евро-2020.

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