Спартак пережил исторический позор – Ракицкий приложил руку к издевательству двумя ассистами
09:35 - Читати українською
Московский Спартак опозорился в РПЛ, проиграв Зениту со счетом 1:7.
В чемпионате оккупантов Зенит разбил Спартак на своем поле. В ворота гостей влетело 7 голов. Это поражение стало самым крупным для Спартака в истории чемпионатов России и СССР, информирует Sports.ru.
Зенит поиздевался над московской командой, забивая на любой вкус. Дубль оформил Азмун, а ассистировал ему Ракицкий. Экс-игрок сборной Украины дважды качественно подал с фланга.
После 12 туров РПЛ Зенит лидирует в чемпионате, а Спартак идет седьмым с 9 очками отставания.
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