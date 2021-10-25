Московский Спартак опозорился в РПЛ, проиграв Зениту со счетом 1:7.

В чемпионате оккупантов Зенит разбил Спартак на своем поле. В ворота гостей влетело 7 голов. Это поражение стало самым крупным для Спартака в истории чемпионатов России и СССР, информирует Sports.ru.

Зенит поиздевался над московской командой, забивая на любой вкус. Дубль оформил Азмун, а ассистировал ему Ракицкий. Экс-игрок сборной Украины дважды качественно подал с фланга.

После 12 туров РПЛ Зенит лидирует в чемпионате, а Спартак идет седьмым с 9 очками отставания.

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