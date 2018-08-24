Спартак оштрафован на 31 тысячу евро за поведение болельщиков

УЕФА оштрафовала московский Спартак за запрещены скандирование фанатов во время матча 3 квалификационного раунда Лиги чемпионов против ПАОКа (0:0).

Дисциплинарный комитет УЕФА на своем официальном сайте вынес решение о поведении болельщиков Спартака и ПАОКа во время матчей 3 квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Хачериди после матча со Спартаком показал болельщикам щитки с флагом Украины

Москвичи оштрафованы на 31 тысячу евро за запрещенные скандирования фанатов и блокирование проходов между секторами. ПАОК получил штраф 22 тысячи евро за блокирование проходов и использования лазерных указок.

По итогам двухматчевого противостояния дальше прошла греческая команда (3:2).

Хачериди не будет наказан УЕФА за демонстрацию щитков с украинским флагом после матча Спартак – ПАОК