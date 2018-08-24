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Спартак оштрафован на 31 тысячу евро за поведение болельщиков

22:11 40 Читати українською
Спартак оштрафован на 31 тысячу евро за поведение болельщиков
Ультрас Спартака / ФК Спартак

УЕФА оштрафовала московский Спартак за запрещены скандирование фанатов во время матча 3 квалификационного раунда Лиги чемпионов против ПАОКа (0:0).

Дисциплинарный комитет УЕФА на своем официальном сайте вынес решение о поведении болельщиков Спартака и ПАОКа во время матчей 3 квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Хачериди после матча со Спартаком показал болельщикам щитки с флагом Украины

Москвичи оштрафованы на 31 тысячу евро за запрещенные скандирования фанатов и блокирование проходов между секторами. ПАОК получил штраф 22 тысячи евро за блокирование проходов и использования лазерных указок.

По итогам двухматчевого противостояния дальше прошла греческая команда (3:2).

Хачериди не будет наказан УЕФА за демонстрацию щитков с украинским флагом после матча Спартак – ПАОК

Лига чемпионов3-й квалиф. раунд, ответные матчи

Спартак Москва - ПАОК: Вторник 14 августа 2018

Спартак Москва
Матч окончен
0 : 0
ПАОК
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Лига чемпионов футбольные фанаты УЕФА Спартак Москва - ПАОК Спартак Москва Спартак Москва ПАОК ПАОК
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