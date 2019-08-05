Спартак оформил трансфер хавбека АЗ Тиля – голландцы сыграют против Мариуполя в Лиге Европы

Полузащитник АЗ Гус Тиль перешел в Спартак перед матчем 3 раунда квалификации Лиги Европы против Мариуполя.

Спартак на своем официальном сайте сообщил о трансфере полузащитника АЗ Алкмар Гуса Тиля. Контракт рассчитан на 4 года.

Сын Хенрика Ларссона перешел в Спартак

Атакующий хавбек является воспитанником АЗ и провел за основную команду 96 матчей, в которых забил 28 голов. По информации СМИ, россияне заплатили за него 18 млн евро.

Напомним, уже 8 августа АЗ сыграет первый матч 3 раунда квалификации Лиги Европы против Мариуполя. Начало в 20:00.

"Дебіл, який дратує усіх": Кононов має величезні проблеми у Спартаку – екс-наставнику Карпат погрожують розправою