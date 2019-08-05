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Спартак оформил трансфер хавбека АЗ Тиля – голландцы сыграют против Мариуполя в Лиге Европы

22:10 16 Читати українською
Спартак оформил трансфер хавбека АЗ Тиля – голландцы сыграют против Мариуполя в Лиге Европы
Гус Тиль (слева) / ФК Спартак Москва

Полузащитник АЗ Гус Тиль перешел в Спартак перед матчем 3 раунда квалификации Лиги Европы против Мариуполя.

Спартак на своем официальном сайте сообщил о трансфере полузащитника АЗ Алкмар Гуса Тиля. Контракт рассчитан на 4 года.

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Атакующий хавбек является воспитанником АЗ и провел за основную команду 96 матчей, в которых забил 28 голов. По информации СМИ, россияне заплатили за него 18 млн евро.

Напомним, уже 8 августа АЗ сыграет первый матч 3 раунда квалификации Лиги Европы против Мариуполя. Начало в 20:00.

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