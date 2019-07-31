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Спартак объявил о подписании Шюррле – клуб эффектно представил чемпиона мира-2014

18:01 148 Читати українською
Спартак объявил о подписании Шюррле – клуб эффектно представил чемпиона мира-2014
Андре Шюррле / Фото ФК Спартак

Немецкий форвард Андре Шюррле решил покорить чемпионат России.

Андре Шюррле отныне будет защищать цвета московского Спартака, сообщает официальный сайт клуба.

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Россияне договорились с Боруссией Дортмунд об аренде игрока на один год с возможностью последующего выкупа. По информации СМИ, Спартак сможет осуществить полноценный трансфер 28-летнего форварда за 8 млн евро. Зарплата немца в новом клубе составит 3 млн евро.

Прошлый сезон Шюррле провел на правах аренды в Фулхэме. Андре сыграл 24 матча в АПЛ, в которых отметился 6-ю голами. К слову, Фулхэм покинул турнир по итогам сезона 2018/19.

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