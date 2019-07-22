Спартак хочет арендовать у Шахтера Кайоде

Овертайм — 22:00 291
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Твіттеріада. Проблеми у сім'ї Селезньова, найважливіший гол Яремчука, відверті фото Маші Реви – Зоря мусить перемагати
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Арсенал-Киев официально снялся с Первой лиги 2019/20Первая лига — 17:47 423
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"Мессі забив мені головою – як?!": Андрій Дикань – комплімент від Барселони, перелом черепа і життя після футболуИнтервью — 16:00 626
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Лига Европы 2019/20: результаты жеребьевки 3-го квалификационного раундаЛига Европы — 15:33 1471
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Заря получила потенциального опонента в 3-м раунде квалификации Лиги Европы 2019/20Лига Европы — 15:19 621