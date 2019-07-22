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Спартак хочет арендовать у Шахтера Кайоде

22:38 12 Читати українською
Спартак хочет арендовать у Шахтера Кайоде
Оларенваджу Кайоде / фото: ФК Шахтер

Нападающий Шахтера Оларенваджу Кайоде может продолжить карьеру в чемпионате России.

В услугах 26-летнего нигерийца заинтересован московский Спартак, сообщает Спорт-Экспресс.

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По информации издания, "красно-белые" хотят арендовать Кайоде с правом выкупа. Авторитетный портал Transfermarkt.de оценивает форварда "горняков" в 2 миллиона евро.

Напомним, Кайоде перебрался в донецкий клуб зимой 2018 года, но в прошлом сезоне провел лишь 10 матчей в УПЛ, забив 1 гол и отдав 1 ассист.

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