Легия вырвала победу над Спартаком в первом туре Лиги Европы. Смотрите видео гола и обзор самых интересных моментов матча на Футбол 24.

Московский коллектив уверенно провел как первый тайм, так и второй. Чего только стоит статистика ударов, которая была в пользу Спартака (23:7). Но футбольное везение было на стороне Легии, за которую с первых минут играл Игорь Харатин.

Легия в компенсированное время вырвала победу над Спартаком в Москве – Харатин сыграл 59 минут

Поляки добавили лишь в конце встречи и это принесло результат. Мучи левым флангом эффектно пробрался во владение Максименко, прострелил, а на передачу откликнулся Кастрати, поразив пустые ворота. За несколько мгновений уже и прозвучал финальный свисток – минимальная победа команды украинца.