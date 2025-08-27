Лига конференций, плей-офф. Ответный матч (первый матч – 0:2)

Рига – Спарта – 1:0

Гол: Сикейра, 68

Несмотря на то, что Спарта считалась фаворитом противостояния, чешская команда опасалась этой встречи – она не могла рассчитывать на трех основных игроков: Кадербека, Андерсена и Шевински. И опасения гостей оправдались.

После равного первого тайма Рига смогла открыть счет и отквитать один мяч. Яго Сикейра реализовал свой редкий шанс после паса Диопа – мяч влетел в сетку, зацепив штангу. Однако забить второй гол хозяевам так и не удалось.

В компенсированное время обе команды обменялись голевыми моментами: Альбион Ррахмани из Спарты пробил во вратаря, а Регза из Риги не попал в ворота со средней дистанции.

Отметим, что у представителей хозяев остались претензии к судейству. На 75-й минуте один из помощников тренера хозяев поля Адриана Гули был удален с поля. Проходя мимо четвертого рефери, он выпалил целый поток оскорблений в адрес французского арбитра.

