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Спаллетти заявил о готовности вернуться в тренерское кресло

4 февраля 23:29 32 Читати українською
Спаллетти заявил о готовности вернуться в тренерское кресло
Лучано Спаллетти / Фото ФК Интер

Известный итальянский специалист Лучано Спаллетти не намерен долго отдыхать.

"Это был насыщенный год, непростой сезон. Если бы все зависело от меня, то я бы не переставал работать. Мне нужен еще один вызов, как это было в предыдущие годы. Я поработал в Зените, затем в Роме и Интере, где мы закатили рукава и выбрались из сложной ситуации.

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Думаю, Наполи сделал хороший выбор, назначив Гаттузо. Это молодой тренер, который развивается. Со мной оттуда не связывались. Были разговоры с Миланом. В Интере решили платить мне, чтобы я сидел дома, я это и делал. В этом была своя логика", – цитирует Спаллетти Tuttomercatoweb.

Напомним, последним клубом 60-летнего итальянца был Интер, с которым он дважды подряд финишировал на 4-й строчке Серии А.

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Интер Интер Италия Лучано Спаллетти Лучано Спаллетти Серия А
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