"Я считаю, что команда была недостаточно интенсивной в игре. Когда невозможно отобрать мяч, учитывая, что у нас не очень высокий темп в обороне, нам приходилось предоставлять сопернику пространство на поле. Время от времени мы отвоевывали мяч, но плохо справлялись с его удержанием.

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Я решил выбрать единственного нападающего и перейти к схеме 4-3-2-1, но мы не увидели нужного качества, кроме первой игры и второго тайма против Хорватии. Когда мы вынуждены играть в высоком темпе, мы не можем показать качество, которое имеем.

Мы попробовали несколько вариантов в этом матче, но я осознаю, что должен что-то изменить. Это не такой скандальный результат, как может показаться. Мы прошли через тяжелую группу, но не смогли продемонстрировать индивидуальность в игре. Это то, чему мы научились на Евро-2024.

Мы должны что-то изменить – это футбольный вердикт, и мы должны это сделать. Ответственность лежит на мне, и никогда не лежит на игроках. Но я не боюсь. Я был под давлением с первого дня, но я очень спокойно пытался соревноваться на таком уровне", – цитирует Спалетти УЕФА.

Напомним, сборная Швейцария выбила Италию с Евро-2024 и в следующем раунде встретится с победителем пары Англия – Словакия.

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