"Комментировать игру после – напрасная трата времени, ведь мы не можем изменить произошедшего. Я увидел отличное настроение команды, мы пытались выиграть в Милане, даже когда остались вдесятером. Я поздравил Меньяна с его сейвами. Милан – отличная команда, и мы сыграли так, как нужно, так, как я ожидал… Молодцы, ребята.

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Я не комментирую решение арбитра, их видят все. Несправедливо остаться без Замбо-Ангиссы в ответном матче, но я должен был бы поменять его раньше. Карточки ему и Киму стопроцентные? А как насчет предупреждения, которое получил Крунич? Поговорим об ударе Леау по угловому флажку? Теперь мы говорим детям, что бить по флажкам можно, потому что вас не предупредят?

Ответный матч дома? У нас стадион не поддерживает команду. Если наши болельщики не будут аплодировать, я покину скамейку запасных. Мне было жалко видеть наш стадион в таком состоянии в матче против Милана (после поражения 0:4 в Серии А – прим.). Мы играли в абсурдной атмосфере, нас взяли в заложники. Я никогда не пойму этого", – цитирует Спаллетти Football Italia.

Кстати, второй поединок четвертьфинала ЛЧ между итальянскими грандами запланирован на следующий вторник 18 апреля. Старт в 22:00 по Киеву.

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