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Спаллетти стал главным претендентом на должность наставника Фиорентины

3 июля 22:06 - Читати українською
Спаллетти стал главным претендентом на должность наставника Фиорентины
Лучано Спаллетти / LaPresse

Бывший главный тренер миланского Интера Лучано Спаллетти близок к возобновлению карьеры. Фиорентина готова сделать топ-специалиста своим алленаторе.

61-летний тренер вскоре может стать новым тренером "фиалок", утверждает La Repubblica.

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Потенциальное назначение Спаллетти – якобы личная инициатива президента Фиорентины Рокко Коммиссо. Функционер уверен, что опытный специалист справится с реализацией нового проекта флорентийцев. Тосканцы уже 5 туров не знают вкуса побед в Серии А. Это ставит под угрозу будущее нынешнего тренера "фиалок" Беппе Якини.

Напомним, что Лучано Спаллетти имеет опыт работы с Эмполи, Сампдорией, Венецией, Удинезе, Анконой, Ромой, питерским Зенитом и миланским Интером.

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Теги
Фиорентина Фиорентина Италия Лучано Лучано Спаллетти
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