Спаллетти прокомментировал будущее Икарди и Перишича

Главный тренер миланского Интера Лучано Спаллетти поделился мыслями относительно будущего лидеров клуба – Мауро Икарди и Ивана Перишича, на которых претендуют мадридский Реал и английский Манчестер Юнайтед соответственно.

"Это настоящие профессионалы, лидеры нашей команды, которые помогли закалить характер Интера. Выход в Лигу чемпионов предоставил нам новые импульсы.

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Я разговаривал с Иваном, он чувствует себя усталым после ЧМ-2018. Сейчас он отдыхает, а затем присоединится к нам. Никаких намеков о том, что хочет уйти, он не делал. Аналогичная ситуация с Мауро. Конечно, мы пересмотрим его контракт, но все выглядит замечательно. Они должны остаться в Интере", – заверил Спаллетти в комментарии Rai.

Отметим, накануне появилась информация, что Икарди стал главным претендентом на замену Роналду в мадридском Реале. А Перишич давно находится в сфере интересов МЮ – манкунианцы готовы предложить 45 млн за хорвата, который завоевал серебро Мундиаля.