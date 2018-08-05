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Интер подтвердил переговоры по Модричу

13:02 130 Читати українською
Интер подтвердил переговоры по Модричу
Лука Модрич / соцсети

Главный тренер Интера Лучано Спаллетти прокомментировал возможный переход хавбека Реала Луки Модрича в миланский клуб.

"Клуб делает все, чтобы переход состоялся. Я мечтаю об этом, как и все другие фаны Интера. Игрок такого калибра был бы полезен везде.

"Модрич хочет покинуть Реал" – сенсационные подробности возможного трансфера

Что бы не произошло, у нас есть наши карты, чтобы справиться со всем. Еще есть несколько дней, чтобы выйти на трансферное рынок, и я надеюсь, что что-то произойдет.

Лопетеги: Модрич остается в Реале

Если мы в последний момент подпишем Месси, я приму это", – сказал Спаллетти Sky Italia.

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