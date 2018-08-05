Интер подтвердил переговоры по Модричу

Главный тренер Интера Лучано Спаллетти прокомментировал возможный переход хавбека Реала Луки Модрича в миланский клуб.

"Клуб делает все, чтобы переход состоялся. Я мечтаю об этом, как и все другие фаны Интера. Игрок такого калибра был бы полезен везде.

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Что бы не произошло, у нас есть наши карты, чтобы справиться со всем. Еще есть несколько дней, чтобы выйти на трансферное рынок, и я надеюсь, что что-то произойдет.

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Если мы в последний момент подпишем Месси, я приму это", – сказал Спаллетти Sky Italia.