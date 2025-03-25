Италия проиграла в четвертьфинале Лиги наций Германии и попала в группу I отбора к ЧМ-2026 – её соперниками станут Израиль, Эстония, Молдова и Норвегия. "Скуадра адзурра" стартует в этом отборе игрой со скандинавской командой 6 июня.

Безумный ляп Доннаруммы в видеообзоре матча Германия – Италия – 3:3

В стране начались активные обсуждения, кто же "закроет" центрфорварда сборной Норвегии Эрлинга Холанда. Это в матче за Интер в этом сезоне удалось Франческо Ачерби (0:0). Однако Лучано Спаллетти на пресс-конференции отверг этот вариант.

Как информирует Football Italia, на данный момент фаворитом является защитник Наполи Алессандро Буонджорно, поскольку Алессандро Бастони и Риккардо Калафиори любят продвигаться вперёд, а не опекать соперников. Среди других кандидатов – защитник Ювентуса Федерико Гатти и защитник Фиорентины Пьетро Комуццо, который ещё даже не успел дебютировать за национальную команду.

Германия не пустила Италию в полуфинал Лиги наций, Испания в серии пенальти выбила Нидерланды, Португалия дожала Данию