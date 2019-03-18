Спаллетти остается, Гаттузо боится рисковать, а Пйонтек провалился – 5 выводов миланского дерби

Интер одержал важную победу в миланском дерби, но поединок доказал, что обе команды способны попасть в Лигу чемпионов следующего сезона.

Спаллетти сохранил место работы, по крайней мере до конца сезона

Вчерашнее дерби имело особое значение для наставника Интера Лучано Спаллетти. Итальянская пресса утверждала, поражение могло лишить его места работы. Уже даже нашли замену – до конца сезона команду должен был возглавить Эстебан Камбьяссо, а летом прийти кто-то из троицы Конте, Сарри, Джампаоло.

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Лучано снова доказал, что научился работать под давлением (чего стоит только его последний сезон в Роме). Даже без ряда важных игроков Спаллетти сумел настроить команду на последний бой. Тот, кто не очень следит за итальянским чемпионатом, снова увидел привычный Интер – быстрый, агрессивный и, что самое главное, неравнодушный.

Конечно, не стоит рассчитывать, что этот матч окончательно сохранил Спаллетти работу. Летом у "сине-черных", скорее всего, будет новый тренер, но в финальному отрезке сезона нынешний наставник плыть по течению не будет. Бурная реакция на отмену красной карточки Конти в конце матча, которая привела к удалению специалиста со скамейки запасных, – лишнее подтверждение того, что Лучано не сдается.

Гаттузо не рискнул и потерял все

Несколько месяцев назад Дженнаро Гаттузо находился в такой же ситуации, как его коллега из Интера. Однако Рино наконец-то сумел настроить механизм так, чтобы он давал результат. Не последнюю роль в этом сыграли зимние подписания команды, но о них отдельно.

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До вчерашнего поединка Милан не проигрывал в Серии А в течение 10 матчей. Последнее поражение в чемпионате датировано еще 22-м декабря прошлого года, когда "россонери" дома минимально уступили Фиорентине.

"Победный состав не меняют" – похоже именно это клише взял на вооружение Гаттузо. Ведь вероятный стартовый состав на дерби большинство изданий в своих анонсах угадали на 100%. Безусловно, он не стал неожиданностью и для Спаллетти. Дженнаро сделал ставку на "мышцы" в центре поля, не рискнув выпустить Билью, восстановившийся после травмы и уже успевшего забить со штрафного в ворота Кьево. Однако именно такого игрока, который способен сыграть на опыте, не хватило Милану, чтобы в критичный момент успокоить игру.

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Интер может справиться и без Икарди

Многие специалисты и болельщики связывали неудачные результаты Интера с отсутствием Мауро Икарди. Аргентинец (или его жена-агент) поссорился с руководством Интера и не играет с начала февраля. В первой половине сезона Икарди забил 9 голов, а команда претендовала на то, чтобы подвинуть Наполи со второй позиции.

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СМИ утверждают, что судьба Мауро на Сан-Сиро уже решена. Спортивный директор "нерадзурри" Пьеро Аузилио решительно настроен летом избавиться от нападающего. Спаллетти продолжает защищать уже экс-капитана, утверждая, что он не играет из-за травмы (хотя бы кто-то в это верит?), но постепенно научил Интер играть без своей "девятки".

Без аргентинца атака "сине-черных" выглядит более мобильной, игроки чаще меняются позициями, поэтому соперникам труднее нейтрализовать атакующий потенциал миланцев. В последних 9-и матчах без Икарди футболисты Интера забили 19 мячей, поэтому нельзя все проблемы объяснять плохой результативностью.

Вчера Милан оказался не готов к атакам соперника, ведь опасности нужно было ожидать от любого игрока Интера. А Лаутаро Мартинес подтвердил, что может стать новым бомбардиром команды и теперь его вызов в сборную Аргентины уже не выглядит авансом. Икарди? В ближайшее время о нем будут говорить гораздо меньше.

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Зимние новички Милана провалили свое первое дерби

Вполне справедливо успешную серию Милана связывают с качественным усилением во время зимнего трансферного окна. Лукас Пакета добавил полузащите Милана живости, энергии и непредсказуемости. А Кшиштоф Пйонтек забил за "россонери" 8 голов в своих первых 9-и матчах. Например, Гонсало Игуаину для такого же количества мячей понадобилось 22 игры.

Однако оба зимних новичка полностью провалили дерби. Бразилец явно не справился с нервами. В первом тайме у Лукаса было нетипично много потерь, он не мог заранее предугадать ситуацию, а его попытки отобрать мяч чаще всего завершались фолами. Неудивительно, что после перерыва вместо него на поле вышел Кастильехо.

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Вчера Пйонтек напоминал Игуаина в "больших" матчах. Гонсало даже в подобных ситуациях был более заметным, но не игрой, а эмоциями, которые могли привести к красной карточке. Поляк вчистую проиграл дуэль защитникам Интера. Кшиштоф отдал всего 11 пасов за весь матч, а в последние 30 минут ни разу не комбинировал с партнерами. И здесь уже вина Гаттузо, которому не хватило духа посадить нападающего на скамейку запасных.

Конечно, не стоит делать выводы после одного топ-матча. И Лукас, и Кшиштоф обладают потенциалом, чтобы в будущем играть ведущие роли и в таких противостояниях. Это лишь вопрос времени и опыта. А именно последнего пока у игроков Интера больше. Ведь два матча против Барселоны в Лиге чемпионов стоят чуть ли не половины сезона в Серии А.

Оба миланских клуба способны завоевать право играть в Лиге чемпионов

222-е дерби Делла Мадоннина дало немало причин для оптимизма болельщикам обеих команд. Интер получил необходимую психологическую уверенность, а Милан показал, что умеет реагировать на неблагоприятные обстоятельства по ходу матча. Кажется, "россонери" не хватило лишь времени, чтобы спасти игру.

Для обеих команд крайне необходимо попадание в следующем сезоне в Лигу чемпионов. Доходы от участия в главном клубном турнире Европы позволят не иметь проблем с финансовым фэйр-плей. Интер пока третий, а Милан занимает четвёртое место в таблице и имеет 4-очковое преимущество над Ромой. Этого должно хватить, чтобы закончить сезон в топ-4.

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Однако главным аргументом в борьбе за зону Лиги чемпионов миланских клубов является не их собственная сила, а неспособность конкурентов навязать хоть какую-то борьбу. Та же Рома даже после назначения Клаудио Раньери проиграла СПАЛу, который до матча с "волками" находился вблизи зоны вылета.

Скорее всего, мы снова увидим оба миланских клуба в Лиге чемпионов. Интересно, что это может произойти впервые с сезона 2011/12.

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