Спаллетти оштрафован на 10 тысяч евро за оскорбление арбитра

Наставник Интера Лучано Спаллетти заплатит штраф за то, что оскорбил арбитра после матча с Сассуоло, в котором его команда потерпела поражение со счетом 0:1.

В первом туре Серии А Интер в гостях у Сассуоло потерпел минимальное поражение, единственный гол в матче был забит с пенальти.

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После игры наставник миланской команды Лучано Спаллетти грубо оскорбил арбитра, сообщает Football Italia.

За свое поведение специалист заплатит штраф в размере 10 тысяч евро, также ему вынесено предупреждение.