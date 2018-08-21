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Спаллетти оштрафован на 10 тысяч евро за оскорбление арбитра

19:44 19 Читати українською
Спаллетти оштрафован на 10 тысяч евро за оскорбление арбитра
Лучано Спаллетти / Фото: соцсети

Наставник Интера Лучано Спаллетти заплатит штраф за то, что оскорбил арбитра после матча с Сассуоло, в котором его команда потерпела поражение со счетом 0:1.

В первом туре Серии А Интер в гостях у Сассуоло потерпел минимальное поражение, единственный гол в матче был забит с пенальти.

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После игры наставник миланской команды Лучано Спаллетти грубо оскорбил арбитра, сообщает Football Italia.

За свое поведение специалист заплатит штраф в размере 10 тысяч евро, также ему вынесено предупреждение.

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Сассуоло - Интер: Воскресенье 19 августа 2018

Сассуоло
Матч окончен
1 : 0
Интер
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Италия Сассуоло - Интер Интер Интер Лучано Спаллетти Лучано Спаллетти
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