"Каждый хотел бы скопировать игровой стиль Испании. Она уже на протяжении длительного времени показывает лучший футбол. Мне же нужно достичь того, чтобы мои игроки осознали, насколько такие матчи важны. Потому что, если садишься глубоко против таких команд, в конце концов становится очень сложно.

Автогол Калафьори в видеообзоре матча Испания – Италия – 1:0

Мы были вялыми сегодня. Вот основная причина того, почему так произошло. Нужно бы разобраться во всем этом, но главная причина наших мучений – то, что мы были вялыми. Испания сегодня была командой, а мы командой быть не смогли. Она заслужила победу матче, в котором нас не было, за исключением последних 20 минут.

Многие сегодня действовали не лучшим образом – это касается всей команды. Некоторые игроки на 100% не восстановились физически, и в такой ситуации преимущество становится очевиднее. Когда только защищаешься и к тому же не даешь сопернику причин думать об обороне, это становится вдвойне утомительным.

Разница в свежести. Они были свежее, чем мы. Мы часто с опозданием читали игру. Мы показали более низкий уровень реакции, возвращение в оборону для восстановления нижнего блока. Они были круче нас и создали нам проблемы благодаря своей скорости", – цитирует Спаллетти официальный сайт УЕФА.

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