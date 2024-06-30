"Спасибо болельщикам за близость и любовь, которую они нам показали. Спасибо игрокам, которые пытались воплотить в жизнь то, о чем я просил. Спасибо также сотрудникам федерации за их готовность находить решения возникающих проблем. Грусть вызывает то, что из-за результата невозможно показать уровень их качества.

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На мне лежит самая большая ответственность из всех. Насколько я могу судить, я сделал что-то не так. Я пытался омолодить команду, и если я остановился здесь, то в будущем буду делать все еще усерднее.

Я вижу и читаю, что мне приписывают то, что я слишком повысил тон, что я использовал мифы для подражания. Я так построил свою жизнь: вам нужны примеры. Мне придется многое показать, и моя самоотдача будет полной, с некоторым дополнительным опытом, потому что тогда вы должны быть полными и честными в рассказе об этих 14 играх.

Я пришел, когда нужно было срочно достичь результатов, и мы были хороши до определенного момента. Мы не росли в этом мини-путешествии, и вчера мы сделали большой шаг назад, который нельзя принять. Но я знаю, что нужно сделать. И мы хотим применить это на практике. У меня были индивидуальные разговоры с командой, а также я говорил с командой, как это делает тренер, и я не видел никаких проблем в отношениях с командой.

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Вчерашняя игра выбила нас из колеи, и мы должны начать с чистого листа. Нам нужно омолодить состав и создать группу. Пока я не получил ответа, который искал, и необходимо построить группу с самого низа, с новыми силами. Трудно найти еще одного Кьеллини или еще одного Бонуччи, но, предоставив пространство Калафиори, можно найти важных игроков. Мы должны пройти этот путь и верить, что в игре и действиях есть потенциал", – цитирует Спаллетти GdS.