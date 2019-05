Спаллетти официально уволен с поста наставника Интера

Лучано Спаллетти больше не является главным тренером миланского Интера.

Итальянский клуб в своем официальном твиттере объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Лучано Спаллетти. Клуб поблагодарил специалиста за проделанную работу.

Напомним, Спаллетти возглавляет Интер с июня 2017 года. В текущем сезоне "нерадзурри" заняли 4 место в итоговой таблице чемпионата Италии и пробились в груповой этап Лиги чемпионов.

Заметим, что отставки Спаллетти требовали фанаты Интера. Причиной послужило поражение миланцев в предпоследнем туре от Наполи со счетом 1:4.

FC Internazionale Milano comunica che Luciano Spalletti non ricopre più il ruolo di allenatore della Prima Squadra.

Il Club ringrazia il tecnico per il lavoro svolto e per il percorso compiuto insieme. #FCIM