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Спаллетти официально уволен с поста наставника Интера

11:55 74 Читати українською
Спаллетти официально уволен с поста наставника Интера
Лучано Спаллетти / фото ФК Интер

Лучано Спаллетти больше не является главным тренером миланского Интера.

Итальянский клуб в своем официальном твиттере объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Лучано Спаллетти. Клуб поблагодарил специалиста за проделанную работу.

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Напомним, Спаллетти возглавляет Интер с июня 2017 года. В текущем сезоне "нерадзурри" заняли 4 место в итоговой таблице чемпионата Италии и пробились в груповой этап Лиги чемпионов.

Заметим, что отставки Спаллетти требовали фанаты Интера. Причиной послужило поражение миланцев в предпоследнем туре от Наполи со счетом 1:4.

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