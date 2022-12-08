В среду, 7 ноября Наполи обыграл турецкий Антальяспор со счётом 3:2. В этой встрече правый защитник команды Джованни Ди Лоренцо действовал в центре обороны, форвард Джакомо Распадори сыграл на всех позициях в атаке, а сам Наполи провёл второй тайм по непривычной для себя схеме 3-4-2-1.

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Главный тренер "адзурри" Лучано Спаллетти объяснил, почему он решил провести такие эксперименты. "Мы делаем все, что необходимо, чтобы быть физически готовыми к возобновлению сезона в январе. В матче с Антальяспором нам было сложно, мы сыграли нестабильно. Но я увидел и положительные моменты - то, как мы перемещали мяч и атаковали пространство. Благодаря жертвам Распадори ради команды мы можем делать всё, что угодно", – приводит Football Italia слова Спаллетти.

В составе Наполи в матче с Антальяспором Распадори оформил дубль, ещё один гол за неаполитанцев забил Маттео Политано.

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