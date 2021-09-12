Спаллетти объяснил, благодаря кому Наполи смог победить Ювентус
Главный тренер Наполи Лучано Спаллетти поделился мыслями относительно матча 3-го тура Серии А против Ювентуса.
"Тренер пытается внести правки в перерыве, но главное – реакция игроков. Никто не дарит тебе победы, надо самостоятельно переворачивать ход матча. Мы во втором тайме сделали больше, чем в первом.
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Из-за давления ошибались и Наполи, и Ювентус. Юве сидел глубже и для создания проблем использовал крайних защитников – они отправляли мяч за спины наших защитников. Нам следует лучше работать в этом плане.
Мы заслужили победу, но это не такая чистая победа, которая могла бы быть. Кулибали – по-настоящему выдающийся футболист. Он невероятный лидер и замечательный человек", – приводит слова Спаллетти Football-Italia со ссылкой на DAZN.
Отметим, что Ювентус уступил Наполи (1:2) в матче 3-го тура Серии А. Туринцы не завоевали победы на старте сезона.
Наполи вышел на первую позицию в Серии А, переиграв Ювентус в дерби – туринцы набрали 1 очко в трёх стартовых турах