"Тренер пытается внести правки в перерыве, но главное – реакция игроков. Никто не дарит тебе победы, надо самостоятельно переворачивать ход матча. Мы во втором тайме сделали больше, чем в первом.

Очередное фиаско Аллегри в видеообзоре матча Наполи – Ювентус – 2:1

Из-за давления ошибались и Наполи, и Ювентус. Юве сидел глубже и для создания проблем использовал крайних защитников – они отправляли мяч за спины наших защитников. Нам следует лучше работать в этом плане.

Мы заслужили победу, но это не такая чистая победа, которая могла бы быть. Кулибали – по-настоящему выдающийся футболист. Он невероятный лидер и замечательный человек", – приводит слова Спаллетти Football-Italia со ссылкой на DAZN.

Отметим, что Ювентус уступил Наполи (1:2) в матче 3-го тура Серии А. Туринцы не завоевали победы на старте сезона.

Наполи вышел на первую позицию в Серии А, переиграв Ювентус в дерби – туринцы набрали 1 очко в трёх стартовых турах