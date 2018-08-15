Спаллетти не захотел говорить о переходе Модрича в Интер

Лига чемпионов — 09:46 546
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Определились все пары плей-офф квалификации Лиги чемпионов: Аякс – Динамо и другие противостояния
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Динамо – Славия: прагматизм киевлян, неудержимый Вербич и благосклонное польское судействоЛига чемпионов — 14 авг 3181
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Малиновский продлил контракт с ГенкомБельгия — 14 авг 478
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Динамо – Славия: онлайн-видеотрансляция матча Лиги чемпионов – как это былоЛига чемпионов — 14 авг 6790
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Месси временно прекратил выступления за сборную Аргентины, – СМИИспания — 14 авг 483
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