Спаллетти не захотел говорить о переходе Модрича в Интер

Главный тренер Интера Лучано Спаллетти прокомментировал подписание нового контракта с клубом.

"Я рад, что Интер предложил мне новое соглашение. Я нахожусь на том месте, где всегда хотел быть. Сейчас мы готовимся к новому сезону и чувствуем энтузиазм по этому поводу. Всегда приятно видеть фанатов, ведь мы играем для них и должны отблагодарить их за поддержку.

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Трансфер Модрича? Если бы я работал спортивным директором клуба – я бы мог что-то сказать по этому поводу. Я доволен тем составом, который у меня в распоряжении. Это те игроки, которые мне нужны ", – цитирует Спаллетти Sky Sport.