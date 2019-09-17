Спаллетти может возглавить Монако

Похоже, что Леонарду Жардим снова будет отправлен в отставку.

Монако рискует вести борьбу за выживание второй сезон подряд, а потому размышляет над увольнением Леонарду Жардима.

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По информации Calciomercato, "монегаск" могут пригласить на пост главного тренера Лучано Спаллетти, который по окончании сезона 2018/19 покинул Интер.

Жардима уже отправляли в отставку в прошлом сезоне, но вернули после увольнения Тьерри Анри.

После 5 туров Монако набрал всего 2 очка и находится на 19 позиции в турнирной таблице Лиги 1.

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