toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Франция
БОРУССИЯ ДОРТМУНД - БАРСЕЛОНА УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ШАХТЕР - МАНЧЕСТЕР СИТИ

Спаллетти может возглавить Монако

00:15 12 Читати українською
Спаллетти может возглавить Монако
Лучано Спаллетти / соцсети

Похоже, что Леонарду Жардим снова будет отправлен в отставку.

Монако рискует вести борьбу за выживание второй сезон подряд, а потому размышляет над увольнением Леонарду Жардима.

Марсель в матче с семью голами перестрелял Монако, Сент-Этьен не сумел дожать Тулузу: 5-й тур Лиги 1, матчи воскресенья

По информации Calciomercato, "монегаск" могут пригласить на пост главного тренера Лучано Спаллетти, который по окончании сезона 2018/19 покинул Интер.

Жардима уже отправляли в отставку в прошлом сезоне, но вернули после увольнения Тьерри Анри.

После 5 туров Монако набрал всего 2 очка и находится на 19 позиции в турнирной таблице Лиги 1.

Месси, Роналду и Зидан в шаге от истории, а соперник Шахтера – уникальный: 7 фактов о новом сезоне Лиги чемпионов

blog_ava
"В Динамо революционная ситуация", или Михайличенко получил печальный вердикт от игроков: реакция на новый антирекорд
16 сентября
2002
Теги
Лучано Спаллетти Лучано Спаллетти Трансферы Монако Монако Франция Леонарду Жардим Леонарду Жардим
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Де Хеа продлил контракт с Манчестер Юнайтед
    Англія — 16 сент123 Де Хеа продлил контракт с Манчестер Юнайтед
17
час
:
54
мин
Интер
19:55
Славия Прага
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук