Будущее Лучано Спаллетти на посту главного тренера сборной Италии может быть под угрозой.

Хотя после вылета с Евро-2024 FIGC решила не увольнять Лучано Спаллетти, его дальнейшее пребывание на посту главного тренера уже не является гарантированным, сообщает TUTTOmercatoWEB.

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По информации источника, Спаллетти предоставлено четыре матча Лиги наций осенью, чтобы изменить ситуацию: два матча против Израиля, а также встречи дома с Бельгией и в гостях у Франции. Однако если результаты итальянцев не улучшатся, Спаллетти рискует потерять свою позицию, и клуб уже рассматривает возможные замены, среди которых – Массимилиано Аллегри и Клаудио Раньери.

Напомним, Италия вылетела уже на первой стадии плей-офф Евро-2024, без шансов проиграв Швейцарии (0:2). Таким образом, действующий чемпион выбыл из борьбы за трофей.

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