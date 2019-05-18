Спаллетти: Если Икарди уже 2 дня говорит, что останется в Интере, надо принимать во внимание его слова

Главный тренер Интера Лучано Спаллетти прокомментировал ситуацию вокруг нападающего Икарди.

"Я всегда высоко ценю его слова. Я думаю, что Икарди – хороший парень и замечательный футболист, и если он говорит о том, что останется, уже два дня, нужно принимать во внимание его слова. Моя оценка идет в этом направлении, ему это нравится", – цитирует Спаллетти официальный сайт Интера.

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Ранее возник скандал между Интером с одной стороны и Икарди и его женой – с другой. Стороны не могли договориться о новом контракте, а аргентинца лишили капитанской повязки.

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