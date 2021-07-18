Спаллетти дебютировал у руля Наполи с разгромной победы 12:0
Первый летний спарринг неаполитанцев пришелся на любительский клуб, который еще долго будет помнить эту встречу.
Товарищеский матч
Наполи – Анауния – 12:0
Голы: Эльмас, 4, Осимхен, 8, 20, 35, 37, Манолас, 15 Лоботка, 45, Тутино, 53, Пальмьеро, 63, Чичиретти, 64, Машак, 79, Петанья, 90+5
Манчестер Юнайтед обыграл Дерби Каунти во главе с Руни
Новоиспеченный тренер Наполи Лучано Спаллетти проверял навыки своей команды на любительском коллективе Анауния.
Представители Серии А уничтожили соперника, забивая голы на любой вкус. Героем поединка стал нигерийский нападающий Виктор Осимхен, который забил 4 из 12 мячей неаполитанцев.
Уже следующий товарищеский поединок может стать тестом для Наполи, ведь подопечные Спаллетти встретятся с Баварией. Напомним, старт нового сезона Серии А запланирован на 28 августа.
Маліновський став зіркою, новий чемпіон, камбек Мілана в ЛЧ, крах Юве і Фонсеки – найголовніше про минулий сезон кальчо