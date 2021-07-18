Первый летний спарринг неаполитанцев пришелся на любительский клуб, который еще долго будет помнить эту встречу.

Товарищеский матч

Наполи – Анауния – 12:0

Голы: Эльмас, 4, Осимхен, 8, 20, 35, 37, Манолас, 15 Лоботка, 45, Тутино, 53, Пальмьеро, 63, Чичиретти, 64, Машак, 79, Петанья, 90+5

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Новоиспеченный тренер Наполи Лучано Спаллетти проверял навыки своей команды на любительском коллективе Анауния.

Представители Серии А уничтожили соперника, забивая голы на любой вкус. Героем поединка стал нигерийский нападающий Виктор Осимхен, который забил 4 из 12 мячей неаполитанцев.

Уже следующий товарищеский поединок может стать тестом для Наполи, ведь подопечные Спаллетти встретятся с Баварией. Напомним, старт нового сезона Серии А запланирован на 28 августа.

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