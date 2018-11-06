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Спаллетти: Барселона – сложный соперник, это ориентир для тренеров всех видов спорта

08:43 42 Читати українською
Спаллетти: Барселона – сложный соперник, это ориентир для тренеров всех видов спорта
Лучано Спаллетти / Фото: соцсети

Наставник миланского Интера Лучано Спаллетти поделился планами на матч 4 тура Лиги чемпионов против Барселоны.

"Когда говорят о матче с Барселоной, говорят о высочайшем уровне сложности, который есть. Барселона служит ориентиром для тренеров во всех видах спорта.

Спаллетти: Если бы Интер готовился как Барселона, он проиграл бы ей 18:0

Любой ребенок, который мечтает стать футболистом, попросит купить ему футболку Месси. С ней он будет бегать в два раза быстрее и играть лучше всех.

Мы всегда говорили, что Интер может играть против любого соперника. Сейчас команда показывает хорошую игру. Теперь есть шанс увидеть, действительно ли мы можем конкурировать с любым соперником", – цитирует Спаллетти официальный сайт УЕФА.

Матч 4 тура Лиги чемпионов Интер – Барселона начнется сегодня в 22:00.

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Лига чемпионов4 турСан-Сиро (Милан)

Интер - Барселона: Вторник 06 ноября 2018

Интер
до матча
9
час
:
44
мин
Барселона
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Лига чемпионов Интер - Барселона Интер Интер Лучано Спаллетти Лучано Спаллетти
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