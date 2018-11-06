Спаллетти: Барселона – сложный соперник, это ориентир для тренеров всех видов спорта

Наставник миланского Интера Лучано Спаллетти поделился планами на матч 4 тура Лиги чемпионов против Барселоны.

"Когда говорят о матче с Барселоной, говорят о высочайшем уровне сложности, который есть. Барселона служит ориентиром для тренеров во всех видах спорта.

Спаллетти: Если бы Интер готовился как Барселона, он проиграл бы ей 18:0

Любой ребенок, который мечтает стать футболистом, попросит купить ему футболку Месси. С ней он будет бегать в два раза быстрее и играть лучше всех.

Мы всегда говорили, что Интер может играть против любого соперника. Сейчас команда показывает хорошую игру. Теперь есть шанс увидеть, действительно ли мы можем конкурировать с любым соперником", – цитирует Спаллетти официальный сайт УЕФА.

Матч 4 тура Лиги чемпионов Интер – Барселона начнется сегодня в 22:00.

Казус Коноплянки, Роналду и экс-"горняк" наказывают Срну, падение Неймара и голы братьев Азара – топ-фишки Евровикенда