"Когда в конце сезона выиграешь такие важные матчи против соперников (Ювентуса) такого уровня, эти победы становятся кирпичами в стене успеха. Но давайте не будем спешить с шампанским, потому что мы еще не закончили дело. Я поздравил команду, она хорошо сыграла, что было непросто спустя несколько дней после поражения в Лиге чемпионов.

Ювентус – Наполи – 0:1 – видео гола и обзор встречи

Иногда оглядываюсь и смотрю на свою карьеру. Я не путешествовал в первом классе, глядя в окно, я путешествовал автостопом! Поэтому пребывание в нескольких шагах от Скудетто – это награда за все жертвы, на которые приходилось идти в течение многих лет. Конечно, это приятно.

Надо мной смеялись из-за того, что я надевал на матчи бутсы, но помню, как когда-то отчаянно мечтал о них, но не мог себе их позволить. У меня была, вероятно, самая трудная дорога, чем у тех тренеров, кто начинал на другом уровне. Они заслужили уважение и восхищение своей игровой карьерой, и получили сразу возможность возглавить топ-клубы", – рассказал тренер неаполитанцев в интервью.

Напомним, что Наполи лидирует в турнирной таблице Серии, опережая ближайшего преследователя на 17 пунктов. Если команда Спаллетти в следующем туре обыграет Салернитану, а Лацио не сможет выиграть у "Интера", то неаполитанцы досрочно станут чемпионами Италии.

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