Во время открытой тренировки Наполи между форвардом Виктором Осимхеном и тренером Лучано Спаллетти произошел небольшой конфликт, сообщают журналисты Sky Sports Italia. Нигерийский легионер проявил лишние эмоции, защищая новичка команды.

Эпизод случился в конце двусторонки неаполитанцев. Катализатором перепалки стало столкновение Андре Замбо-Ангисса с Лео Эстигором – бывшим подопечным Андрея Шевченко, которого Наполи приобрел у Дженоа этим летом. Оба футболиста горячо обсуждали стычку, пока к ним не подбежал Осимхен.

Виктор начал защищать Эстигора, размахивая руками и переходя на крик. Когда ситуация стала напряженной, Лучано Спаллетти подошел к нападающему и попросил его успокоиться. "Ты слишком много разговариваешь!", – заявил тренер. Впрочем, Осимхен не смог совладать эмоциями. Алленаторе Наполи вынужден был изгнать нигерийца с тренировки.

Разочарованно выкинув манишку, футболист подчинился. Уходя с поля, Виктор начал что-то доказывать Матео Политано, пока тот пытался успокоить партнера. В конце концов, Осимхен отправился в раздевалку под робкие аплодисменты некоторых болельщиков, также пытавшихся подбодрить его.

Следует отметить характер Спаллетти. Осимхен является очень важным футболистом для Наполи – в предыдущем сезоне он отыграл 30 матчей во всех турнирах, забив 19 голов. После ухода Дриса Мертенса влияние нигерийца на результативность партенопейцев может усилиться.

Spalletti to Osimhen "You're talking too much"



Osimhen was ejected from Napoli's training session after an argument with Anguissa.pic.twitter.com/RAql3nUfSQ