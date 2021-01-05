Лучано Спалетти планирует еще немного отдохнуть перед возобновлением своей тренерской карьеры.

Итальянский специалист отказался возглавлять сборную Чили, информирует Fcinternews.

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Спалетти до сих пор получает компенсацию от Интера за досрочный разрыв контракта летом 2019 года. "Нерадзурри" выплачивают своему бывшему тренеру по 5 млн евро за каждый сезон. Сделка завершится в мае 2021-го, и только тогда Спалетти начнет поиски нового места работы.

Добавим, что на 61-летнего специалиста претендует Фиорентина, которая слабо проводит сезон 2020/21. Сейчас "фиалок" возглавляет Чезаре Пранделли.

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