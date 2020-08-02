СПАЛ вылетел из Серии А, потерпев поражение от Фиорентины: 38-й тур Серии А, воскресенье

В рамках последнего тура чемпионата Италии 2019/20 СПАЛ не смог хлопнуть дверью, проиграв Фиорентине. Отчёт об этом и других матчах дня читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2019/20, 38-й тур

СПАЛ – Фиорентина – 1:3

Голы: Д'Аллесандро, 39 – Данкан, 30, Куаме, 89, Пульгар, 90+4 (пен)

Болонья – Торино – начало в 21:45

Дженоа – Верона – начало в 21:45

Лечче – Парма – начало в 21:45

Сассуоло – Удинезе – начало в 21:45

Большинство матчей воскресной программы последнего тура итальянской Серии А не имели турнирного значения, ведь все участники еврокубков определены – как и два из трёх аутсайдеров. Одним из них был СПАЛ, занимающий последнюю позицию и на прощание попытавшийся дать концерт с Фиорентиной. Не получилось – на 30-й минуте Бобби Данкан с передаче Кьезы вывел "фиалок" вперёд. Через девять минут феррарцы сравняли усилиями Д'Аллесандро, однако на большее их не хватило. В конце встречи хозяев добил Пульгар, который сначала ассистировал на Куаме, а затем реализовал пенальти – 1:3.

СПАЛ завершил сезон на двадцатой позиции с таким же количеством набранных зачётных баллов, а Фиорентина, набрав 49 очков, финишировала десятой.

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