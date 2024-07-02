Главный тренер сборной Румынии Эдвард Иорданеску подумывает об отставке после вылета своей команды с Евро-2024.

Румыния уступила Нидерландам в матче 1/8 финала Евро-2024 (0:3). После игры наставник команды Эдвард Иорданеску заявил, что ему нужно отдохнуть, прежде чем принимать решение о продолжении работы с национальной командой.

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"Я горжусь то, чего достиг во главе команды. Думаю, сборная ещё может расти и прогрессировать. Сейчас мне нужен отдых, я спал по три-четыре часа в сутки... После отпуска я обсужу своё будущее с Федерацией и своей семьей. Говорю честно: я не знаю, какое приму решение. В последнее время моей семье было непросто, мне приходилось жертвовать ею ради национальной сборной.

Мы покидаем Евро с высоко поднятой головой, но с разбитым сердцем. За несколько месяцев трудно преодолеть разрыв в десятилетия. Наши болельщики – чемпионы Европы, мы благодарим их за поддержку", – цитирует Иорданеску GSP.

Напомним, что во время группового этапа Румыния обыграла Украину со счётом 3:0. Это поражение в первом туре стоило команде Сергея Реброва выхода из группы.

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