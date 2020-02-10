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СПАЛ объявил об увольнении главного тренера – замена уже найдена

14:44 45 Читати українською
СПАЛ объявил об увольнении главного тренера – замена уже найдена
Луиджи Ди Бьяджо (слева) / Сайт СПАЛа

Провальные результаты заставили руководство СПАЛа решиться на смену тренера.

Итальянский клуб на своем официальном сайте объявил об уходе Леонардо Семпличи.

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СПАЛ потерпел три поражения в чемпионате Италии и опустился на последнюю строчку таблицы. Исправлять ситуацию попытается Луиджи Ди Бьяджо, с которым подписан контракт до конца сезона 2019/20. Предыдущим местом работы нового тренера "бьянкоадзурри" была молодежная сборная Италии.

Ди Бьяджо дебютирует на тренерском мостике СПАЛа 15 февраля, когда команда поедет в гости к Лечче Евгения Шахова.

Лацио победил Парму и вышел на вторую позицию, Лечче без Шахова перестрелял Наполи: 23-й тур Серии А, воскресенье

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Теги
Трансферы Италия СПАЛ СПАЛ Леонардо Семпличи Леонардо Семпличи Луиджи Ди Бьяджо Луиджи Ди Бьяджо
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