СПАЛ объявил об увольнении главного тренера – замена уже найдена

Провальные результаты заставили руководство СПАЛа решиться на смену тренера.

Итальянский клуб на своем официальном сайте объявил об уходе Леонардо Семпличи.

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СПАЛ потерпел три поражения в чемпионате Италии и опустился на последнюю строчку таблицы. Исправлять ситуацию попытается Луиджи Ди Бьяджо, с которым подписан контракт до конца сезона 2019/20. Предыдущим местом работы нового тренера "бьянкоадзурри" была молодежная сборная Италии.

Ди Бьяджо дебютирует на тренерском мостике СПАЛа 15 февраля, когда команда поедет в гости к Лечче Евгения Шахова.

Лацио победил Парму и вышел на вторую позицию, Лечче без Шахова перестрелял Наполи: 23-й тур Серии А, воскресенье