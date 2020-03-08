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СПАЛ неожиданно одолел Парму: 26-тур Серии А, воскресенье

16:53 11 Читати українською
СПАЛ неожиданно одолел Парму: 26-тур Серии А, воскресенье
Парма – СПАЛ – 0:1 / Фото из открытого источника

СПАЛ на выезде минимально переиграл Парму. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии, 26-й тур

Парма – СПАЛ – 0:1

Гол: Петанья, 70 (пенальти)

Милан – Дженоа – начало в 16:00

Сампдория – Верона – начало в 16:00

Удинезе – Фиорентина – начало в 19:00

Игровой день начал поединок при пустых трибунах Парма – СПАЛ. Для хозяев этот матч был очень важным, ведь победа могла вплотную приблизить их к зоне еврокубков. Несмотря на это, первый тайм встречи оказался особенно скучным. Команды нанесли по несколько ударов, но только 2 из них попали в створ ворот и голкиперы легко с ними справились.

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Во втором тайме темп игры ускорился. Уже на 49-й минуте Валотти ворвался в штрафную площадку. Он получил прекрасную разрезную передачу и пробил в нижний левый угол, но голкипер выполнил потрясающий сейв. На 70-й после грубого фола в штрафной арбитр назначил одинадцатиметровый. Его реализовал Петанья, легко переиграв вратаря. Хозяева отчаянно пытались отыграться, но защита соперника действовала на "отлично". Благодаря этой победе СПАЛ с 18-ю очками поднялся на 19-место первенства и приблизился к выходу из зоны вылета, зато Парма с 35-ю пунктами остались на 9-м месте.

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