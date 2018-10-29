Наполи разгромил Удинезе: 9 тур Серии А, матчи субботы

В рамках 9 тура Серии А Рома дома в большинстве сенсационно уступила пришло, Ювентус сенсационно не сумевший обыграть Дженоа, Наполи убедительно обыграл Удинезе.

Первый тайм проходил с преимуществом римлян, однако неожиданно гости вышли вперед благодаря реализованному пенальти Петаньи. А во втором тайме Бонифаци удвоил преимущество пришло с передачи Вальдифиори.

Ювентус потерял очки в матче с Дженоа. Счет открыл Роналду, который за 4 минуты до этого ударом головой попал в штангу. Однако во втором тайме Дженоа сравняла счет, Бесса ударом в упор головой замкнул навес Куами с правой флангу.Слид отметить, что Пйонтек впервые в этом сезоне ушел с поля без забитого гола. Интересно, что в этом матче сошлись два игрока с лучшим и худшим коэффициентами xG в Серии А – Пйонтек и Роналду.

Наполи на выезде одолел Удинезе. Матч начался с проблем, поскольку уже на 4 минуте Верди получил повреждение. Вместо него вышел Руис и уже через 10 минут открыл счет в матче, роскошным обводным ударом попав в дальний угол. Далее моментов было больше в Удинезе, Пузетто и Лазанья угрожали воротам Карнезиса, однако пробить его не удалось. Во втором тайме Наполи лучше контролировал игру и не позволил соперникам сравнять счет. Более того – в конце матча Мертенс реализовал пенальти, а через 3 минуты ассистировал Рогу.

Благодаря этой победе СПАЛ набрал 12 очков и поднялся на 13 позицию, Рома с 14 пунктами осталась на 6 месте. Ювентус продолжает находиться на первом месте в чемпионате с 25 очками, а Дженоа поднялся на 10 место, набрав 13 пунктов. Наполи набрал 21 пункт и приблизился к Ювентусу на расстояние 4 очков, Удинезе с 8 зачетными баллами остался на 15 позиции.

Чемпионат Италии 2018/19, 9 тур

Рома – СПАЛ – 0:2

Голы: Петанья, 38 (пен), Бонифаци, 56

Удаление: Милинкович-Савич, 75

Ювентус – Дженоа – 1:1

Голы: Роналду, 18 – Бесса, 67

Удинезе – Наполи – 0:3

Голы: Руис, 14, Мертенс, 82, (пен), Рог, 86