СПАЛ – Милан – 2:3 – видео голов и обзор матча

В рамках 38-го тура Серии А СПАЛ проиграл Милану. Смотрите видео голов и обзор матча СПАЛ – Милан на сайте "Футбол 24".

Настоящим героем отчетного матча стал Франк Кессье, который оформил дубль и отдал голевую передачу на Чалханоглу. Однако усилий Милана оказалось недостаточно для попадания в Лигу чемпионов, поскольку Интер и Аталанта тоже выиграли свои матчи.

Аталанта завоевала бронзу, Интер драматично вырвал путевку в Лигу чемпионов: 38-й тур Серии А, матчи воскресенья