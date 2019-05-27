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СПАЛ – Милан – 2:3 – видео голов и обзор матча

00:50 38 Читати українською
СПАЛ – Милан – 2:3 – видео голов и обзор матча
СПАЛ – Милан – 2:3 – видео голов и обзор матча

В рамках 38-го тура Серии А СПАЛ проиграл Милану. Смотрите видео голов и обзор матча СПАЛ – Милан на сайте "Футбол 24".

28’ Франческо Викари
53’ Мохамед Салим Фарес
 
Хакан Чалханоглу 18’
Франк Кессье 23’
Франк Кессье 64’
18’ Хакан Чалханоглу
23’ Франк Кессье
28’ Франческо Викари
53’ Мохамед Салим Фарес
64’ Франк Кессье

Настоящим героем отчетного матча стал Франк Кессье, который оформил дубль и отдал голевую передачу на Чалханоглу. Однако усилий Милана оказалось недостаточно для попадания в Лигу чемпионов, поскольку Интер и Аталанта тоже выиграли свои матчи.

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Милан Милан Италия Видеоновости СПАЛ СПАЛ СПАЛ - Милан
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