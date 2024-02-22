– Сначала, когда перешел Кепа, то он больше играл, ему больше доверял тренер. Был ли ты тогда разочарован?

– Да, очень. Сердился. Был не согласен. Но опять же, возвращаемся туда же – что я мог сделать? Работать, ждать шанса, пользоваться (шансом), а решения принимают другие люди.

Лунин прояснил ситуацию относительно нового контракта с Реалом

– Ты это показывал как-то внешне также или держал в себе?

– Со стороны лучше видно, но внешне я стараюсь никогда того не показывать, потому что мы одна команда, один коллектив. Создавать какие-то конфликты – это не про меня. Я это переживаю внутри. Даже дома я стараюсь это не показывать. Жена – так, конечно, что она это понимает. Она меня хорошо знает и видит. Но я стараюсь это не показывать. С определенными людьми, конечно, я разговаривал. Что-то высказывал, но это останется приватно. На публику я этого никогда не показывал и не хочу показывать. Я неконфликтный и есть определенная репутация, что со мной никогда нет проблем.

– Кепа – это не какой-то там вратарь среднего уровня. Это самый дорогой вратарь мира, какие бы у него проблемы не были.

– Не деньги играют в футбол.

– Сто процентов, но статус.

– Давай о статусе. Какой статус? Он был в Челси сколько? 5 лет? Он все время был несомненным №1? Все, – рассказал украинец в интервью ютуб-каналу ТРЕНДЕЦ.

Напомним, что Лунин после перехода Кепы оказался на скамейке запасных. Впрочем, Андрей сумел воспользоваться шансом, когда испанец травмировался, и выиграл конкуренцию у него, продемонстрировав уверенность и лучший уровень.

Гол Цыганкова не спас Жирону от поражения в Бильбао – каталонцы все дальше от мечты о золоте