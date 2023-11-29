Аль-Хиляль привлек в свою команду Эстева Кальсада, ранее работавшего с Барселоной и Манчестер Сити.

Лидер саудовской Про-лиги Аль-Хиляль в своих соцсетях объявил о назначении нового генерального директора, которым стал Эстев Кальсад.

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Испанец ранее занимал должность генерального директора по маркетингу в Барселоне (2002-2007). Последние 12 лет 57-летний специалист работал с Манчестер Сити и был одним из творцов успеха в чемпионате Англии и Лиге чемпионов. За период работы Кальсады с "горожанами" они опередили по доходам традиционно сильнейшие клубы европейского футбола в этой сфере, такие как Реал, Барселона и Манчестер Юнайтед.

Он также является соучредителем и главным акционером Post United, цифровой платформы для испанского и международного футбольного контента на испанском языке, которая прочно зарекомендовала себя в цифровом секторе и имеет более восьми миллионов подписчиков.

Напомним, что Аль-Хиляль лидирует в турнирной таблице саудовского чемпионата, набрав 38 баллов в 14 турах.

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