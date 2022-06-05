Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о планах возобновления футбола в Украине во время военного положения. Компании 2022/23 быть!

"Я говорил с нашим президентом Владимиром Зеленским о том, насколько важно отвлечь людей футболом. От детей к старикам – все сосредоточены на войне. Каждый день они получают информацию о погибших, о последствиях войны.

Зеленский провел разговор с легендарным обладателем "Золотого мяча", ставшим президентом своей страны.

Мы говорили о том, что футбол обладает очень большой силой, чтобы помочь людям думать о будущем, потому что сейчас люди, конечно, не в хорошем настроении. Они – в самом худшем настроении. Говорили, как сделать, чтобы футбол помог нам думать о будущем.

Поэтому мы вместе с Президентом Украины приняли решение, что в августе возобновим чемпионат Украины. Будем играть на всех уровнях: УПП, Первая лига, Вторая лига, женский чемпионат. Решение было принято совместно с Президентом Украины.

Я сообщил Чеферину и Инфантино, что мы возобновим чемпионаты во время военного положения в Украине, под бомбами. Мы рассчитываем на их поддержку, обсуждаем детали. Также обсудим с нашим военным советом и правительством, как это безопасно все организовать", – цитирует Павелко The Associated Press .

Напомним, в конце апреля было объявлено о досрочном завершении УПЛ из-за полномасштабного вторжения России, позже аналогичные решения были приняты в отношении Первой и Второй лиг.