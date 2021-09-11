Полузащитник харьковчан Артем Габелок признался, что его команда с осторожностью подходит к матчу с действующим чемпионом Украины.

"Мы готовимся к каждому сопернику. С точки зрения тактики выбираем как лучше сыграть и привносим небольшие изменения.

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Правда, думаю, в футболе трудно придумать что-то новое, поэтому хочу вас огорчить: ничего нового, а тем больше сюрпризов на игру с Динамо не будет.

Кто сильнее – Динамо или Шахтер – оценивать рано, ведь еще не играли с киевлянами в этом сезоне. Всем советую ничего от нас не ждать в матче с Динамо, и тогда, возможно, мы вас приятно удивим. Как сказал классик, "ваши ожидания – это ваши проблемы", – сказал Габелок в комментарии Footboom.

Напомним, поединок между харьковской и киевской командами состоится уже сегодня, 11 сентября. Начало встречи в 17:00.

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