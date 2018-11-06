Советник президента УПЛ Пидкипный: Мы изучали очень много компаний, которые могли бы реализовать телеправа

Советник президента УПЛ Игорь Пидкипный рассказал, по какому принципу выбирают компанию по реализации телеправ.

"Велась очень долгая и внушительная работа. Мы изучали очень много компаний, которые потенциально могут предоставить услуги. Потому что она должна произвести исследование на территории Украины, понять, каким образом разбить пакетирование, чтобы наиболее эффективно реализовать права и привлечь больше денег.

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Часть этих компаний мы изучали по их реноме, смотрели, где и каких результатов они добились. Часть из тех, к кому мы обратились, не проявили должного интереса. Часть проявила, но они предложили такие условия, которые нас не могли удовлетворить. Мы изучили порядка 20-30 компаний, из которых были выбраны четыре с наиболее результативными предложениями", – сказал Пидкипный tribuna.com.

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