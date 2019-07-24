Совет ПФЛ официально назвал команду, которая заменит Арсенал-Киев в Первой лиге

МФК Металлург из Запорожья будет выступать в Первой лиге в сезоне 2019/20.
Сегодня, 24 июля, состоялось заседание Совета лиг ПФЛ, на котором было принято решение об исключении Арсенала-Киев из состава участников Первой лиги чемпионата Украины.
Арсенал-Киев подтвердил снятие с Первой лиги – известна дальнейшая судьба клуба
Кроме того, большинством голосов присутствующих было принято решение про включение в Первую лигу запорожского Металлурга, который уступил в переходных матчах Агробизнесу, сообщает официальный сайт УАФ.
Заметим, что кроме Металлурга, на повышение в классе претендовало Полесье. Директор житомирского клуба даже заявил, что запорожцев "за уши тянут" в Первую лигу.
Слабкі місця Динамо, Шахтаря та ще 10 клубів УПЛ, які потрібно терміново підсилювати