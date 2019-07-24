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Совет ПФЛ официально назвал команду, которая заменит Арсенал-Киев в Первой лиге

19:36 154 Читати українською
Совет ПФЛ официально назвал команду, которая заменит Арсенал-Киев в Первой лиге
МФК Металлург / Сайт клуба

МФК Металлург из Запорожья будет выступать в Первой лиге в сезоне 2019/20.

Сегодня, 24 июля, состоялось заседание Совета лиг ПФЛ, на котором было принято решение об исключении Арсенала-Киев из состава участников Первой лиги чемпионата Украины.

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Кроме того, большинством голосов присутствующих было принято решение про включение в Первую лигу запорожского Металлурга, который уступил в переходных матчах Агробизнесу, сообщает официальный сайт УАФ.

Заметим, что кроме Металлурга, на повышение в классе претендовало Полесье. Директор житомирского клуба даже заявил, что запорожцев "за уши тянут" в Первую лигу.

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Первая лига Арсенал-Киев Арсенал-Киев ПФЛ МФК Металлург МФК Металлург
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