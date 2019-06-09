Совет лиг ПФЛ объявил претендентов на место во Второй лиге

Совет лег ПФЛ объявил претендентов на место во Второй лиге / ПФЛ

Профессиональная футбольная лига назвала кандидатов на получение аттестата Украинской ассоциации футбола на участие в третьем по силе дивизионе.

Список претендентов был объявлен в ходе заседания Совета лег ПФЛ, сообщает официальный сайт организации.

Пополнить Вторую лигу в новом сезоне имеют шансы такие клубы: Альянс (Липовая Долина, Сумская обл.), ВПК-Агро (Шевченковка, Днепропетровская обл.), Победа (Днепр), ФК Ужгород, Карпаты (Галич), Диназ (Вышгород), Рубикон-Вишневое (Киев) и Оболонь-Бровар-2.

Предварительно планируется, что во Второй лиге должны сыграть 20-24 команды. Среди них – 14 участников дивизиона, которые точно остаются после прошлого сезона. Команды поделят на 2 группы по географическому принципу.

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