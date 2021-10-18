Полузащитник Вест Хэма Томаш Соучек рассказал о своем состоянии после повреждения в матче 8-го тура АПЛ против Эвертона.

"Еще несколько швов на моем лице для пополнения моей коллекции. Я никогда не сдаюсь ни по какой причине. Отличная победа, ребята, продолжайте в том же духе. Не волнуйтесь, я все еще жив", – написал Соучек в своем Instagram.

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Отметим, что в конце поединка против Эвертона чех в борьбе с Соломоном Рондоном получил жуткую травму – нападающий умудрился наступить Томашу на лицо.

К слову, Соучек провел 10 матчей в составе Вест Хэма во всех соревнованиях, в которых отметился голом и результативной передачей.

Вест Хэм минимально обыграл Эвертон, Тоттенхэм благодаря первым результативным действиям Кейна в АПЛ переиграл Ньюкасл