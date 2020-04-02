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Состояние Рюштю улучшилось – раньше у экс-голкипера Барселоны диагностировали COVID-19 со странными симптомами

18:05 17 Читати українською
Состояние Рюштю улучшилось – раньше у экс-голкипера Барселоны диагностировали COVID-19 со странными симптомами
Рюштю Речбер / фото с открытых источников

Бронзовый призер чемпионатов мира (2002) и Европы (2008) Рюштю Речбер продолжает бороться с коронавирусом.

Бывший голкипер Барселоны продолжает оставаться в больнице, однако его состояние улучшается, информирует AS.

"Появились странные симптомы, которых раньше никто не видел": экс-голкипер Барселоны – в критическом состоянии

О ходе лечения оперативно сообщает жена Рюштю в своем Инстаграме. "К счастью, новости об интенсивной терапии неправдивые. У нас все немного лучше. Наше лечение продолжается в обычной палате. Я надеюсь, что все улучшится. Большое спасибо за ваш интерес", – написала Исил.

Ранее сообщалось, что рекордсмен сборной Турции по количеству сыгранных матчей и экс-голкипер Барселоны госпитализирован с коронавирусом и находится в критическом состоянии.

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коронавирус Турция Турция Рюштю Речбер Рюштю Речбер Барселона Барселона Турция
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