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Состоялась жеребьевка плей-офф УПЛ

24 мая 13:14 360 Читати українською
Состоялась жеребьевка плей-офф УПЛ
Черноморец и Арсенал-Киев – главные претенденты на плей-офф УПЛ

Стал известен календарь матчей плей-офф УПЛ.

24 мая в Доме футбола состоялась жеребьевка матчей плей-офф чемпионата УПЛ сезона-2018/2019, передает официальный сайт УАФ.

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Согласно календарю соревнований, матчи плей-офф состоятся 4-го и 8-го июня текущего года. Интересно, что в обоих стартовых матчах хозяевами будут команды из УПЛ.

Результаты жеребьевки следующие:

11-ая команда УПЛ – 2-ая команда ПФЛ;

10-ая команда УПЛ – 3-ья команда ПФЛ.

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