Сегодня, 8 июня, состоялась церемония жеребьевки предварительного раунда квалификации ЛЧ. Своих соперников узнали чемпионы Косово, Фарерских островов, Андорры и Сан-Марино.

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Лига чемпионов. Предварительный раунд, жеребьевка:

Фольгоре (Сан-Марино) – Приштина (Косово)

Торсхавн (Фарерские о-ва) – Интер Эскальдес (Андорра)

Предыдущий раунд квалификации пройдет в формате мини-турнира, который состоится на Фарерских островах. Полуфиналы запланированы на 22 июня, финал разыграют три дня спустя. Все противостояния будут состоять из одного матча.

Победитель мини-турнира сыграет в первом отборочном раунде Лиги чемпионов. Победители этого этапа будут определяться уже по итогам двух матчей. Три команды, которые вылетят, перейдут в Лигу конференций УЕФА (путь чемпионов).

Какой будет обновленная Лига чемпионов – увеличение количества участников, необычный формат, ликвидация группового этапа