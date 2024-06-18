В первом туре отборочного цикла принимают участие 12 команд. Матчи состоится 11 и 18 июля 2024 года.

Лига чемпионов в Украине – официально определился транслятор еврокубков на три следующих сезона

Победители матчей пройдут во второй квалификационный раунд Лиги Европы, а проигравшие окажутся на основном пути второго квалификационного раунда Лиги конференций. Украина в квалификации будет представлена Кривбассом. Криворожский клуб стартует в третьем раунде.

Пары первого квалификационного раунда Лиги Европы:

Напомним, что действующим победителем Лиги Европы является итальянская Аталанта, которая в финале турнира 2023/24 обыграла Байер.