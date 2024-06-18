Состоялась первая жеребьевка Лиги Европы 2024/25 – результаты
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка первого отборочного раунда квалификации Лиги Европы 2024/25
В первом туре отборочного цикла принимают участие 12 команд. Матчи состоится 11 и 18 июля 2024 года.
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Победители матчей пройдут во второй квалификационный раунд Лиги Европы, а проигравшие окажутся на основном пути второго квалификационного раунда Лиги конференций. Украина в квалификации будет представлена Кривбассом. Криворожский клуб стартует в третьем раунде.
Пары первого квалификационного раунда Лиги Европы:
Напомним, что действующим победителем Лиги Европы является итальянская Аталанта, которая в финале турнира 2023/24 обыграла Байер.