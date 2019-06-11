Состоялась первая жеребьевка Лиги чемпионов-2019/20

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка предварительного раунда Лиги чемпионов следующего сезона.
Своих соперников узнали чемпионы Гибралтара, Андорры, Сан-Марино и Косово, сообщает официальный сайт УЕФА.
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Полуфинальные пары раунда (матчи состоятся 25 июня):
Фероникели (Косово) – Линкольн (Гибралтар)
Тре Пенне (Сан-Марино) – Санта-Колома (Андорра)
Победители этих пар 28 июня сойдутся в решающем поединке, чтобы определить единого обладателя путевки в первый отборочный раунд ЛЧ. Все матчи пройдут на стадионе Фадиль Вокри в косовской Приштине. Три неудачника предварительного раунда сыграют во втором отборочном раунде Лиги Европы.
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