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Состоялась первая жеребьевка Лиги чемпионов-2019/20

18:41 70 Читати українською
Состоялась первая жеребьевка Лиги чемпионов-2019/20
Фероникели – чемпион Косово в сезоне 2018/19 / ФК Фероникели

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка предварительного раунда Лиги чемпионов следующего сезона.

Своих соперников узнали чемпионы Гибралтара, Андорры, Сан-Марино и Косово, сообщает официальный сайт УЕФА.

Информация о реформировании Лиги чемпионов оказалась фейком – официальное заявление УЕФА

Полуфинальные пары раунда (матчи состоятся 25 июня):

Фероникели (Косово) – Линкольн (Гибралтар)

Тре Пенне (Сан-Марино) – Санта-Колома (Андорра)

Победители этих пар 28 июня сойдутся в решающем поединке, чтобы определить единого обладателя путевки в первый отборочный раунд ЛЧ. Все матчи пройдут на стадионе Фадиль Вокри в косовской Приштине. Три неудачника предварительного раунда сыграют во втором отборочном раунде Лиги Европы.

УЕФА назвал символическую сборную сезона Лиги чемпионов

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